88% школ Среднего Урала не прошли проверку организации питания

При проверке 475 школ в Свердловской области сотрудниками уральского управления Роспотребнадзора, только в 12% случаев не было зафиксировано никаких нарушений в сфере организации питания учеников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки проводились в течение первого полугодия 2024-2025 учебного года. Среди наиболее типичных были выявлены: нарушения требований к качеству и безопасности пищевого сырья, пищевых продуктов, полуфабрикатов, нарушение технологии приготовления блюд, нарушения к ведению документации на пищеблоке, несоблюдение режимных вопросов работы пищеблока, а также несоблюдение персоналом пищеблока полноты и сроков прохождения медицинского осмотра.

По данным фактам уже составлены протоколы об административном правонарушении и применены административные меры в виде штрафов. Помимо этого учебным заведениям выдали предостережения и предписания и приостановке реализации продукции и устранении выявленных нарушений.