Для медиков запретят дистанционное обучение

Для медиков и фармацевтов в России будет установлен запрет на сплошное дистанционное обучение. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Он направлен на повышение качества медицинского образования и поддержан единогласно.

Законопроект разработан с целью исключить из сферы обучения медиков сомнительные организации, которые просто выдают дипломы, но нормально не обучают. Сейчас в России врачей готовят в 127 вузах, но только 49 вузов из них контролируются Минздравом. Теперь за качество подготовки кадров будет отвечать Минздрав, а Росздравнадзор - аккредитовать образовательные учреждения.

При этом закон запрещает только 100%-й дистант. Ко второму чтению могут ввести норму о его максимальной доле. Первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагает не более 20%.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, второе чтение и даже третье могут состояться уже в феврале.

В прошлом году заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова оценила нехватку врачей в России в 29 тысяч, а среднего медперсонала - в 63 тысячи. Как и учителя, врачи все больше уходят в частную сферу.