Военнослужащий из Башкирии два месяца полз до расположения своих

Пропавший без вести мобилизованный из Башкирии два месяца "шел" до расположения своей военной части. Он полз почти всю дорогу и прикрывался телами умерших военнослужащих Украины, пишет MASH.

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Виталий с позывным "Малой" начал службу на специальной военной операции (СВО) осенью 2022-го. Он был старшим разведывательного отряда, вывозил тела погибших и раненых с линии боевого соприкосновения».

В начале ноября 2024 года он ушёл на задание и не вернулся.

Родственники искали его по воинским частям, госпиталям и моргам, но не нашли. В военной части его официально признали пропавшим без вести.

Близкие уже потеряли надежду, потом увидели фото, которое стало популярным в соцсетях. На нем молодой человек спит на каком-то матрасе, рядом с ним мандарины, а в руках – любимая икона Невского.

Но в итоге, где сейчас парень – неизвестно.