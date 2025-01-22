Мошенники получают деньги от детей через игры и звонки

В России выросло количество обманов детей мошенниками: они запугивают их по телефону звонки и используют компьютерные игры для получения данных банковских карт. Об этом сообщили в банке ВТБ, пишет ТАСС.

Читайте также: Мошенники заставили пенсионерку из Новоуральска продать машину и перевести деньги им

Самая распространенная схема - запугивание через звонки. Мошенники представляются полицейским или работником службы безопасности и говорят, например, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги.

Еще один способ узнать номер банковской карты - обман через игры. Злоумышленники создают поддельные акции или выигрыши и просят ввести данные банковской карты для получения "приза". Или предлагают купить игровую валюту. Дети берут деньги из дома и отдают мошенникам, рассказали эксперты ВТБ.

Ранее в Госдуме призвали Центробанк обязать банки компенсировать потери россиян от мошенников.

Соответствующее обращение руководителю регулятора Эльвире Набиуллиной направил глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Из документа со ссылкой на данные самого ЦБ РФ следует, что в I квартале 2024 года злоумышленникам удалось похитить у граждан 4,3 млрд руб., размер потерь на 8% превысил средние показатели хищений 2023 года.