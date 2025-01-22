Владимир Мазур объявил о запуске программы «Наши Герои» в Томской области

Глава Томской области утвердил порядок реализации региональной программы «Наши Герои». Этот проект является аналогом федеральной программы подготовки управленческих кадров из числа участников СВО «Время Героев». Партнером региональной программы станет «Большой университет Томска», а методическую поддержку окажет Российская академия народного хозяйства и гражданской службы при Президенте РФ.

Владимир Мазур сообщил, что на первом этапе пройдет формирование общественного совета, в который войдут военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в «горячих точках», представители гражданского общества, руководители трудовых коллективов.

«Этап №2, самый важный: формирование первого курса участников программы, – подчеркнул губернатор Владимир Мазур. – Ими станут те, кто с честью отдал долг Родине, может и хочет проявить себя в производстве, в государственном и муниципальном управлении, в просвещении и воспитании молодежи, в других отраслях».

Глава региона особо отметил, что половина участников региональной программы «Наши Герои» будут представлять малые города и села Томской области. Также будет сформирован специальный интернет-ресурс, на котором участники пройдут регистрацию. Им предстоит заполнить анкету, написать краткое эссе о себе.

На третьем этапе реализации программы в регионе сформируют институт наставников, в состав его войдут эксперты разных отраслей экономики и соцсферы, лидеры общественного мнения. Их задача передать участникам программы знания, навыки и умения.

Губернатор подчеркнул, что программа «Наши Герои» будет решать задачи своеобразного интенсива с погружением в реальные вопросы экономики, социальной сферы и освоением практик их решения. Участие в программе даст практический опыт командной работы для достижения общих результатов.

«Ответственными за подготовку участников программы «Наши Герои» и их трудоустройство в органах власти и местного самоуправления, в крупнейших компаниях региона станут все мои заместители – каждый по своему направлению», – сказал губернатор Владимир Мазур.