В Ленинградской области реставрируют останки ямальского мамонта

В Ленинградской области реставрируют останки мамонта Тадибе, сообщили Накануне.RU в telegram-канале Международного центра реставрации.

Ведется комплексная реставрация фрагментов шкуры и мягких тканей мамонта. На сегодняшний день заведующий мастерской реставрации естественно-исторических предметов Юрий Стариков и художник-реставратор Татьяна Дьяконова выполнили препаровку и консервацию шкуры мамонта.

Была проведена обработка шкуры водой, в которую добавлены ускорители, антисептики и поверхностно-активные вещества, удалена излишняя влага предыдущего раствора, также шкуру очистили от плоти и жира, провели кислотно-солевую обработку шкуры, дубление, сушку, также кожу пропитали различными жирами или жироподобными веществами для предотвращения ее отверждения.