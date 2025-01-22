22 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Мигрантам, возможно, запретят проходить медосмотр в частных клиниках

Мигрантам, возможно, запретят проходить медицинское освидетельствование, в том числе на ВИЧ-инфекцию, в частных клиниках. Об этом сказал глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов, сообщает ТАСС.
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Он отметил, что большая часть иностранцев не проходит обязательный медосмотр, из-за чего повышается риск распространения инфекционных заболеваний.

"Такой формальный подход возможен за счет того, что трудовые мигранты зачастую выбирают частные клиники и проходят медосвидетельствования чисто на бумаге", - рассказал Леонов.

Поэтому необходимо "полностью перевести все медосвидетельствования мигрантов под государственный контроль".

Это снизит количество нарушений, а также обеспечит дополнительные поступления денег в казну.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение проект закона, в случае принятия которого мигранты, работающие в России по трудовому договору или патенту, будут лишены права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) независимо от статуса налогового резидента РФ.

В настоящее время работающие мигранты обязаны платить НДФЛ. При этом если они находятся в стране более 183 дней, то могут получить статус налогового резидента и наравне с россиянами получать стандартные социальные, имущественные и иные налоговые вычеты.

Теги: мигрант, медосвидетельствование, леонов


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