В МЧС назвали причину пожара в гостинице "Большой Урал"

Стала известна причина пожара, который накануне произошел в екатеринбургской гостинице "Большой Урал".

Во вторник в здании гостиницы на втором этаже загорелась оконная рама. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Еще до прибытия огнеборцев на улицу самостоятельно эвакуировались 62 человека.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, причина вчерашнего пожара в гостинице "Большой Урал" установлена. Как выяснили пожарные дознаватели, к инциденту привело нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

Ранее сообщалось, что на пожаре в гостинице были спасены два человека. В результате ЧП никто не пострадал.