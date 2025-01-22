СК возбудит дело после серии нападений бездомных собак на детей в Екатеринбурге

Нападениями бездомных собак в Екатеринбурге заинтересовался глава Следственного комитета России. Будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно о нескольких фактах нападения бездомных собак на детей в одном из районов столицы Урала. После этого Следственный комитет начал проверку.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело. Также Бастрыкин затребовал доклад об уже установленных обстоятельствах.

Напомним, недавно 30-летняя жительница Екатеринбурга пострадала в результате нападения собаки. Инцидент произошел 11 января этого года во дворе дома на улице Викулова.