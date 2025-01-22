Обломки сбитых беспилотников упали у детсада и частных домов в Ростовской области
15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили прошедшей ночью в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь.
Он рассказал, что обломки сбитых беспилотников упали у детского сада в поселке Марьино. В городе Красный Сулин - на территорию частного дома.
Пострадавших и разрушений нет.
Территории оцеплены, их проверят саперы. Информация о последствиях еще уточняется.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских БПЛА: шесть – над территорией Ростовской области и по одному – над Курской и Воронежской областями, сообщили в Министерстве обороны.