Обломки сбитых беспилотников упали у детсада и частных домов в Ростовской области

15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили прошедшей ночью в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что обломки сбитых беспилотников упали у детского сада в поселке Марьино. В городе Красный Сулин - на территорию частного дома.

Пострадавших и разрушений нет.

Территории оцеплены, их проверят саперы. Информация о последствиях еще уточняется.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских БПЛА: шесть – над территорией Ростовской области и по одному – над Курской и Воронежской областями, сообщили в Министерстве обороны.