В России первая онкобольная успешно прошла лечение новым отечественным препаратом

В России первая пациентка с диагностированным раком крови успешно прошла терапию новым отечественным препаратом "Утжефра".

Ей 59 лет. Как заявила заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина, участница клинического исследования получила "Утжефру" 12 и 13 декабря двумя дозами.

После этого у женщины не было серьезных осложнений. Она была переведена в гематологическое отделение и наблюдалась в условиях дневного стационара. Итоги обследования подтвердили полный ответ на терапию и безопасность нового препарата.

Всего участниками исследования станут 60 пациентов. В течение года после введения препарата они будут сдавать анализы крови, проходить осмотры, а также инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии, сообщает РИА "Новости".

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует применять для лечения рака изобретенную в России вакцину. Об этом ранее отчиталась на встрече с президентом Владимиром Путиным глава ФМБА Вероника Скворцова.