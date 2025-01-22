Допуск российских хоккеистов к Олимпиаде рассмотрят 3-4 февраля

Совет международной федерации хоккея (IIHF) 3-4 февраля может рассмотреть вопрос допуска сборной России к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии.

Помимо российской сборной, IIHF также рассмотрит возможность участия сборной Белоруссии. Если Россию допустят, то она сыграет в группе "С" со сборными США, Словакии и Латвии, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш высказался о возможном допуске до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.