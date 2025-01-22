Жена Сноудена подала документы на получение гражданства России

Акробатка Линдси Миллс, которая является женой бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, инициировала процесс получения гражданства России.

Об этом заявил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена. По его словам, женщина "проходит обычную процедуру, как положено всем, кто имеет право". Отмечается, что Миллс проживает в России больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы, сообщает ТАСС.

О том, что Сноуден и его жена Линдси Миллс подали документы на получение российского гражданства, стало известно в ноябре 2021 года. В сентябре 2022 года решение о присвоении Сноудену гражданства России принял Владимир Путин.