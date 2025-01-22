Власти США обратились в суд для решения судьбы приписываемой Керимову суперъяхты

Власти США обратились в суд, чтобы доказать, что подсанкционный российский миллиардер Сулейман Керимов является владельцем суперъяхты Amadea, которая в 2022 году была конфискована властями Фиджи после запроса Вашингтона.

Как сообщает агентство Bloomberg, так как судебная тяжба продолжается, яхта находится в американском Сан-Диего, а ее содержание и страхование обходится ежемесячно почти в $750 тыс. США хотят, чтобы Керимов лишился суперъяхты, однако о правах на нее заявляет бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов, который под санкциями не находится.

Адвокаты Худайнатова и его компании Millemarin Investments Ltd. заявляют, что он потратил €224 млн евро ($232 млн) на постройку Amadea и что именно ему она все это время принадлежала. Адвокат Худайнатова Адам Форд назвал арест яхты незаконным и посчитал его неудачным политическим ходом.

Ранее замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов якобы нашли яйцо Фаберже. Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи.