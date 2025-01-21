21 Января 2025
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Фото: Валерий Скудырин

Для восстановления пострадавших от мазута пляжей Анапы создадут рабочую группу

В Краснодарском крае создадут рабочую группу по восстановлению пляжей Анапы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Анапы.

В нее войдут специалисты органов власти и надзорных ведомств, а также экологи и руководители здравниц. Межведомственная работа будет организована на регулярной основе. В ближайшее время будут рассмотрены вопросы организации санаторного и детского отдыха, меры господдержки предприятий курортной сферы.

Тема обсуждалась на межведомственном совещании, участие в котором приняли замминистра природных ресурсов РФ Максим Корольков, вице-губернатор Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета депутатов города-курорта Вячеслав Вовк, депутат ЗСК Николай Морарь, руководители надзорных органов и крупнейших здравниц курорта.

Планируется провести комплекс работ по ликвидации остатков мазута, восстановлению песка и модернизации пляжей.

Вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что готовится заявка на проектирование этой комплексной работы. Сейчас работа выстроена по нескольким направлениям: это ликвидация последствий ЧС и подготовка к летнему сезону. Вырабатывается конкретный план мероприятий по восстановлению рекреационного потенциала побережья Анапы и Темрюкского района.

В рамках совещания был озвучен ряд предложений по ликвидации последствий ЧС. Среди них создание на протяжении береговой полосы от Анапы до Веселовки вала, укрепленного полипропиленовой сетью. Это минимизирует потери песка и повторные выбросы на тело пляжей нефтепродуктов, остатки которых можно будет собирать у уреза воды.

Поиск эффективного метода борьбы с мазутом на суше и в море продолжает научное сообщество. Все идеи проходят апробацию. Параллельно проводится тестирование различных механических способов очистки песка.

Теги: Анапа, пляж, мазут, рабочая группа


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