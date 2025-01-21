Хинштейн сообщил, что пока невозможно эвакуировать тела убитых нацистами в Курской области стариков

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн впервые прокомментировал обнаруженные при освобождении села Русское Поречное тела убитых и замученных мирных жителей, среди которых, преимущественно, люди пожилого возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

Украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. Хинштейн назвал это преступление в отношении пожилых людей, которые не могли дать отпор вооруженным боевикам, геноцидом и сообщил, что пока эвакуировать тела невозможно.

"К сожалению, несмотря на освобождение села, ситуация в Русском Поречном не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших. Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены. Со своей стороны правительство Курской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе в процессе организации похорон", - сообщил он.

Напомним, главное военное следственное управление Следственного комитета России уже возбудило уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ в отношении украинских нацистов — террористический акт, повлекший смерть.