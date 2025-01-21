Депутаты Тульской областной Думы провели круглый стол о военно-патриотическом воспитании в Год защитника Отечества

21 января депутаты Тульской областной Думы провели круглый стол, посвящённый Году защитника Отечества в городе воинской доблести Плавске.

В серии мероприятий в Плавске приняли участие депутаты Тульской областной Думы Галина Алешина, Дмитрий Андросов, Денис Бычков, Сергей Гребенщиков, Сергей Галкин, Илья Киндеев, Геннадий Никитин, Ольга Слюсарева, Анатолий Симонов, Екатерина Толстая, Андрей Тихонов, заместитель главы администрации Плавского района Ольга Курохтина, руководители молодёжных и патриотических организаций района, участники СВО и семьи волонтёров.

Рабочий визит депутатов Тульской облдумы начался с посещения Кургана Славы в Плавске и возложения цветов к Вечному огню. Также парламентарии побывали в Свято-Сергиевском храме, в котором в годы войны содержались военнопленные. В краеведческом музее Плавска состоялась экскурсия, сопровождавшаяся рассказом о героических страницах истории города.

Центральным мероприятием рабочего визита парламентариев стала дискуссия, которая проходила в формате «круглого стола». В обсуждении участвовали депутаты Тульской областной Думы, волонтеры, общественники и представители муниципальной власти. Разговор получился открытым.

Главный вопрос, на который пытались найти ответ - что взрослые должны делать, чтобы прививать молодёжи любовь к Родине, учить уважать своих защитников, чтить героев.

Участник СВО Роман высказал предложение уделять больше внимания в образовательном процессе приобретению детьми базовых практических навыков: основы шитья, приготовление пищи, первичные навыки обращения с оружием, оказание первой медпомощи. Боец отметил, значимость этих умений проявила фронтовая реальность, и учить этому надо в школе и семье. Участники круглого стола поддержали его инициативу более углубленного изучения начальной военной подготовки в школах.

Говоря о патриотическом воспитании и работе волонтеров, депутат Тульской областной Думы Сергей Гребенщиков отметил, что в регионе кроме молодых волонтеров, которые начинают свою деятельность в 9-10 классах, активно и ответственно работают волонтёры серебренного возраста. Парламентарий отметил, что молодёжь будет заниматься системно полезными делами при условии, что ребятам это будет интересно.

"Мы вспомнили сегодня годы Великой отечественной войны, ребят, которые были в Афганистане, сегодняшних героев, – отметил, продолжая обсуждение депутат Анатолий Симонов. – Это – живая история и она у нас одна. Об этом говорит и Президент России. Основное в школе – научить ребенка думать. Это будет полезно всегда. И еще надо, чтобы он что-то делал для Родины. Патриотизм должен быть деятельным. Не просто говорить, что я люблю Родину. Служба в Вооруженных Силах как раз одно из проявлений патриотизма".

Со своим коллегой согласился и депутат Геннадий Никитин: "Нас воспитывали советские патриотические фильмы, такие как «Они сражались за Родину», встречи с ветеранами войны, воинами локальных конфликтов. Сегодняшнюю молодежь зачастую формируют интернет и телевидение. Ребята, которые прошли специальную военную операцию должны обязательно встречаться со школьниками. Это очень важно для нынешней молодежи".

Депутат облдумы Сергей Галкин поинтересовался у плавчан, что делается в муниципалитете, чтобы молодёжь оставалась жить и работать на малой родине.

Представители районные власти заверили, что несмотря на то, что молодые люди уезжает продолжать обучение, так как в Плавске они могут получить только среднее образование, многие возвращаются жить и работать. Значительный вклад в этот процесс вносят наставники, занимающиеся с подростками. Не менее важно, что в муниципалитете есть рабочие места на предприятиях.

Депутат Тульской областной Думы Галина Алёшина, подводя итоги круглого стола, отметила, что совместная задача власти, депутатского корпуса и общественников, исходя из потенциала молодых людей, создать систему работы с молодежью, уметь направить и заинтересовать.

