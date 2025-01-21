В Петербурге скончался мужчина, который сломал лодыжки после падения на гололеде

В Санкт-Петербурге скончался мужчина, который попал в больницу после падения на гололеде, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 15 января. Местный житель получил переломы обеих лодыжек на Серебристом бульваре. Он был госпитализирован. Несмотря на усилия медиков, утром 20 января пациент скончался.

По информации издания, мужчина умер не от травмы, а от острой сердечной недостаточности. Сопутствующий диагноз — алкогольный делирий.

По данным СМИ, ранее в Петербурге скончался пенсионер, поскользнувшийся в конце декабря. Прокуратура Приморского района начала проверку исполнения законодательства при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период.

Ранее сообщалось, что обыски прошли в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов Санкт-Петербурга. Это связано с расследованием уголовного дела по фактам травмирования граждан от падения на них наледи и снега с крыш зданий. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК заявили, что с 8 по 14 января в Санкт-Петербурге семь жителей пострадали из-за падения на них снега и льда. Среди них - четверо несовершеннолетних. Пострадавшие получили травмы головы различной степени тяжести. Их госпитализировали.