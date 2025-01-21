Мэр Нефтеюганска пригрозил разорвать договоры с подрядчиками, если уборка снега не улучшится

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов на аппаратном совещании пригрозил разорвать договоры с подрядчиками, если уборка снега не улучшится, сообщает Neft.

Работа компаний, занимающихся уборкой снега в Нефтеюганске, требует особого контроля в период снегопадов. В случае неисполнения контракта организация должна вноситься в реестр недобросовестных поставщиков. В частности, он обратил внимание на работу двух подрядчиков: "Северавтодор" и "ИНТЕГРАЦИЯ". Замечания у властей есть к обеим компаниям — в мэрию регулярно поступают жалобы на уборку и вывоз снега.

В декабре прошлого года на качество уличной уборки в Югре обратил внимание губернатор Руслан Кухарук. От глав муниципалитетов он тогда потребовал начинать и заканчивать день мониторингом ситуации.