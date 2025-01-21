66 человек погибли из-за пожара в отеле на горнолыжном курорте Турции

Число жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 66, пишет РИА Новости

Ранее сообщалось о десяти погибших.

Пожар на курорте Карталкая начался прошедшей ночью. Туристы пытались спастись через окна: они спускались по простыням. Некоторые выпрыгивали.

Причиной быстрого распространения огня стало то, что отель отделан деревом. Его построили в 1974 году. Как рассказал один из спасшихся постояльцев, в гостинице не было детекторов дыма и огнетушителей.

Всего в отеле проживали 237 человек.

Российское посольство в Анкаре сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.