Игорь Седов поможет благоустроить подъезды к астраханской школе №3

В социальных сетях председателю Городской Думы Игорю Седову поступают многочисленные жалобы астраханцев на отсутствие благоустроенных подъездных путей к недавно отстроенной СОШ № 3, расположенной в Военном городке.

Для личной оценки ситуации Игорь Седов сегодня совместно с начальником управления образования администрации города Сергеем Фроловым выехал в Трусовский район.

«К сожалению, при строительстве учебного заведения не была предусмотрена дорожная инфраструктура. Со стороны главного входа - абсолютно разбитая дорога, по которой родители и дети вынуждены добираться каждый день в школу и из школы», - отметил председатель Городской Думы.

Было принято решение в ближайшее время обратиться в управление дорожного хозяйства города и управление по коммунальному хозяйству и благоустройству города и организовать подсыпку инертным материалом прилегающего дорожного полотна. Это станет временной мерой, для оперативного решения вопроса. Дальнейшее благоустройство прилегающей территории также будет под контролем Игоря Седова.