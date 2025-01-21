В Екатеринбурге за организацию незаконной миграции судят ОПГ, куда входили полицейские и врач

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело участников преступной группы. Их обвиняют в организации незаконной миграции и ряде других преступлений.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, группа действовала с сентября 2021 по декабрь 2023 года, в нее входили 10 человек, в том числе двое сотрудников полиции и врач одной из поликлиник уральской столицы. Создателем ОПГ был иностранный гражданин.

Как показало расследование, члены преступной группы подыскивали мигрантов, желающих легализовать свое пребывание в России. За денежное вознаграждение они устраивали фиктивную постановку на миграционный учет. Для облегчения получения гражданства организовывались фиктивные браки, также без фактического медосвидетельствования делались подложные медицинские документы.

Всего участники ОПГ организовали незаконное пребывание в России более 50 иностранцев. Сейчас в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга передано дело в отношении шести фигурантов. Дела еще четверых участников, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, были направлены в суд ранее.