Спикер городского парламента провел «Разговор о важном» с астраханскими старшеклассниками

Очередной урок в рамках проекта "Разговор о важном" провел председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов со старшеклассниками. Тема касалась предстоящего Дня студентов. По традиции мероприятие началось с поднятия Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации.

"Посетил СОШ № 49 и в рамках проекта «Разговор о важном» провел открытый урок для старшеклассников на тему «День студента». Поговорили с ребятами о патриотизме, нравственности и гражданском воспитании. В завершение встречи пожелал ученикам верить в себя, быть любознательными, активными и настойчивыми в учебе", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Седов.

Глава городского парламента рассказал об истории праздника, который российские студенты будут отмечать 25 января, и пояснил, что в нашей стране профессиональное образование двухуровневое: среднее профессиональное и высшее. После 9-го класса можно поступить в колледж или техникум, где учеба длится 2–4 года, что позволяет быстро освоить востребованные на рынке специальности, такие как повар, автомеханик или, например, графический дизайнер, и начать работать. Закончив 11 классов, можно поступить в институт, университет или академию.

В завершение встречи председатель Городской Думы пожелал старшеклассникам верить в себя, быть любознательными, активными и настойчивыми в учебе.