Апелляция не помогла. Обслуд поставил точку в деле масштабных хищений на УВЗ

Свердловский областной суд поставил точку в деле о масштабных хищениях на "Уралвагонзаводе", которые в 2015 году организовал Игорь Савашинский. В мае 2024 года Дзержинский районный суд вынес приговор 19 членам организованного преступного сообщества (ОПС) за хищение металлов на сумму свыше 15 млн рублей.

Установлено, что Савашинский привлек к своей схеме сообщников, в том числе и из числа работников завода. На себя он взял роль организатора, обеспечив соучастников преступления всем необходимым. Сначала группировка воровала вагонами, а после Савашинский решил создать ОПС, чтобы заниматься этим на систематической основе. В его состав вошли Сергей Суслов, Дмитрий Максимов и Валерий Быхалов, которые занимали руководящие должности. Отмечается, что между членами криминального сообщества соблюдалась строгая конспирация, они были поделены на звенья, и каждый член звена знал только своего руководителя.

Савашинский также был тем, кто придумал схему хищения. В цехах на заводе члены ОПС тайно грузили в железнодорожный вагон заранее приготовленные к ферросплавы, чугун и металлопрокат. Ночью тепловоз отгонял вагон к месту, максимально близко расположенному к забору, откуда со стороны соседнего предприятия работал автомобильный кран с выдвижной стрелой. Со стороны УВЗ члены ОПС цепляли наворованное на кран, а на другой стороне "товар" размещали в грузовики и увозили.

Приговором суда Игорь Савашинский признан виновным в создании преступного сообщества, 9 кражах и одном покушении на кражу, совершенных организованной группой в особо крупном размере. По совокупности преступлений он был приговорен к 14 годам 10 месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей и с ограничением свободы на срок 1 год.

Суслову, Максимову и Быхалову суд назначил наказание в виде 13 лет, 12 лет и 12,5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Суслову и Максимову назначен штраф в размере 800 тыс. рублей, Быхалову – 500 тыс. рублей. Остальным членам ОПС в зависимости от степени их вины назначены наказания от 5 лет 5 месяцев и штрафа в 350 тыс. рублей до 5 лет 11 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 500 тыс. рублей. 7 человек получили наказание в виде лишения свободы условно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, приговор обжаловали все стороны. По итогам апелляции, приговор Валерию Быхалову был увеличен на 1 год - до 13,5 лет колонии строгого режима. Суд также лишил его водительских прав на 5 лет.

Также суд учел смягчающие вину обстоятельства фигурантам, получившим условный срок, что повлекло для них снижение назначенного наказания. Минимальное наказание получил Сергей Селиванов – 2 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Судебная коллегия учла его активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В отношении Сергея Варанкина приговор отменен, уголовное преследование его прекращено в связи со смертью.

Также Свердловский областной суд определил конфисковать и обратить в доход государства прибор ночного видения, мобильные телефоны и аккумуляторы к ним.

В остальной части приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы и дополнения осужденных, защитников – без удовлетворения.