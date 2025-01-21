В Тюменской области произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь человек

В Тюменской области произошло массовое ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 45 километре автодороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области. Здесь столкнулись "Тойота", "Форд" и "Фольксваген". Предварительно, автомобиль "Тойота", которым управлял 67-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Форд". После удара "Тойоту" отбросило на "Фольксваген", который двигался за автомобилем "Форд".

В аварии пострадали пассажиры автомобиля "Форд": 53-летняя женщина и ее 13-летний сын, жители поселка Междуреченский из Югры, а также водитель автомобиля "Тойота". Люди доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.