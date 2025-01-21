Суд Перми приостановил работу еще одной пекарни "Хлебница"

Индустриальный районный суд Перми приостановил работу еще одной пекарни "Хлебница", расположенной на ул. Советской Армии, 27, сообщили Накануне.RU в суде.

Ранее суд приостановил работу "Хлебницы" на проспекте Парковый на 80 дней, на ул. Мира, 89а, Мира, 106а - на 90 суток. На ул. Куйбышева, 65 - на 30 суток. Также остановлена работа заготовочного цеха на ул. Емельяна Ярославского, 10 - на 70 суток.

Напомним, владелицу и исполнительного директора сети пекарен "Хлебница" Юлию Гагарину и Ксению Троицкую отправили под домашний арест по делу об отравлении более 80 жителей Перми. Под домашним арестом по решению Свердловского районного суда Перми они пробудут до 9 марта.

Пострадавшие купили в конце декабря прошлого года готовые салаты. В результате у них был диагностирован сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".