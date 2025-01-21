В Нижнем Тагиле образован новый поселок "Сокол"

Границы Нижнего Тагила расширены благодаря присоединению нового поселка. Распоряжение о его названии подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ за подписью премьер-министра опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Законодательного собрания Свердловской области присвоить наименование "Сокол" поселку городского типа, образованному на территории административно-территориальной единицы Свердловской области "город Нижний Тагил", - говорится в распоряжении.

Ранее стало известно, что границы Нижнего Тагила хотят увеличить за счет присоединения бывшего военного городка №40 в виде нового поселка. Ему предлагалось дать название "Сокол". Сообщалось, что территория имеет достаточную инфраструктуру и перспективы дальнейшего развития.