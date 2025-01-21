Жителей закрытого города под Оренбургом призвали эвакуироваться из-за угрозы БПЛА

Жителей закрытого административно-территориального отделения (ЗАТО) Комаровский в Оренбургской области призвали эвакуироваться из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом говорится в Telegram-канале администрации города.

Горожанам рекомендовали оставаться в ближайшем укрытии, "соблюдая спокойствие и порядок".

Позже власти сообщили, что поступил сигнал об отмене угрозы.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 января над шестью российскими регионами сбили 55 БПЛА. Больше всего – 22 – было уничтожено над Брянской областью. Кроме того, украинские бесплотники атаковали Смоленскую область. SHOT писал, что дрон врезался в жилой дом на улице Бородинской в Смоленске. На крыше начался сильный пожар.