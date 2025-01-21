Жителя Екатеринбурга арестовали за надругательство над 11-летним пасынком

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поместил под стражу местного жителя, обвиняемого в надругательстве над своим 11-летним пасынком. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения Максиму Н. в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 18 марта включительно. Срок отбывания исчислять с 19 января", - добавили в суде.

Как ранее сообщал "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошел в ночь на 18 января, когда мама мальчика была на работе в магазине табака. Сожитель женщины, будучи пьяным, напал на 11-летнего лицеиста и принудил к близости. Ребенок рассказал о произошедшем матери и та сразу пошла в полицию и написала заявление. Предполагаемого педофила задержали уже через несколько часов.

Во время разговора с правоохранителями, задержанный во всем сознался и дал показания. Позднее ему предъявили обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК "Насильственные действия сексуального характера". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В СКР инцидент пока не комментируют.