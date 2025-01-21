21 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В РПЦ прокомментировали слова протоиерея о наказании HIMARS за "разврат"

Медийные люди, в том числе священнослужители, должны тщательно взвешивать каждое сказанное слово, заявил ТАСС председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя высказывания протоиерея Андрея Ткачева.

По мнению Легойды, протоиерей "очень талантливый, активный и медийный", но иногда "эмоционально может переходить ту грань, которую переходить не следует".

Ранее СМИ сообщали, что Ткачев в своей проповеди связал удары ВСУ ракетами HIMARS по территории РФ с наказанием россиян за аборты и "разврат".

Стоит отметить, священнослужитель не раз допускал резонансные высказывания. Так, в прошлом году бывшие и действующие женщины-парламентарии раскритиковали слова протоиерея-блогера о том, что женщинам лучше быть "домоседками", чем соваться в политику и власть. Затем одного из самых известных клириков РПЦ обвинили в лжестарчестве, эпатажности и разных нововведениях.

Ткачев активно поддерживает проведение СВО. В 2014 году, после госпереворота на Украине, священнослужитель был вынужден переехать из Киева в Россию. Сам он родом из Львова.

Теги: Ткачев, Легойда, HIMARS


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