Свердловскую область подморозит до -32 градусов

В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируют сильное похолодание. Однако морозный период будет коротким.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, наиболее холодная ночь ожидается 23 января, когда температура составит -22-27 градусов, а на севере и востоке Свердловской области – до -32 градусов. Но уже днем 23 января начнется потепление, на западе области температура составит -10-15 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, 24-26 января погода ожидается умеренно морозная: ночью -12-17, днем -6-11 градусов. Также вероятен небольшой снег.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Екатеринбургу пообещали резкое похолодание сразу на 20 градусов.