Макрон заявил, что конфликт на Украине не закончится "ни завтра, ни послезавтра"

Конфликт на Украине "не закончится ни завтра, ни послезавтра", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Задача сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для выживания и вступать в любые будущие переговоры с позиции силы", – приводит его слова BFMTV.

Телеканал отмечает, что его речь была завуалированным посланием президенту США Дональду Трампу. Напомним, американский лидер обещал быстрое разрешение конфликта после своего избрания.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил устроить ему телефонный звонок с Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. Одной из главных тем станет обсуждение возможной личной встречи двух президентов в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.

Между тем, стало известно, что советники победившего на выборах президента США Дональда Трампа разрабатывают "широкомасштабную санкционную стратегию". Как ожидается, она поможет заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы.