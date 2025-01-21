В Полевском задержали пьяного водителя рейсового автобуса

В Полевском сотрудники Госавтоинспекции остановили нетрезвого водителя рейсового автобуса "Ютонг". Оказалось, что один из пассажиров уже звонил в дежурную часть с жалобой на подозрительных запах в салоне. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел 20 января в 12.15 на перекрестке улиц Вершинина - Ленина. Госавтоинспекторы остановили автобус междугороднего сообщения 145/66 "Екатеринбург - Полевской" для проверки документов у водителя. Во время проверки у сотрудников ДПС возникли подозрения о состоянии последнего, за чем последовала проверка на содержание алкоголя в организме. Результаты показали наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 1.105 мг/л, что свидетельствует о состоянии алкогольного опьянения.

Также выяснилось, что ранее в дежурную часть полиции поступил звонок от одного из пассажиров, который также обратил внимание на подозрительный запах. В то время в салоне находилось пять пассажиров.

Водителем оказался 69-летний гражданин, перевозящий людей с автостанции Полевского до Южного автовокзала Екатеринбурга. Во время опроса он пояснил, что выпил в обеденное время на почве личного конфликта.

Пенсионера отстранили от управления автобусом и составили в отношении него административные материалы по ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ за управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками, а также по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Автобус сняли с маршрута, а всех пассажиров оперативно пересадили на другое транспортное средство и отправили до пунктов назначения.

Госавтоинспекторы выясняют детали произошедшего, а также проводят проверку в отношении юридического лица, ответственного за допуск водителя к выполнению своих обязанностей.

Госавтоинспекция призывает представителей автотранспортных предприятий усилить контроль за состоянием здоровья водителей перед выходом на линию и принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов. ГАИ напоминает водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и настоятельно рекомендует строго соблюдать правила дорожного движения.