Жительница Березников получила травму в тюменском аквапарке

63-летняя жительница Березников обратилась в суд с иском к аквапарку, чтобы взыскать компенсацию морального вреда за травму, полученную в тюменском аквапарке "Лето-Лето", сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Травму женщина получила весной 2023 года, она поскользнулась и получила закрытый перелом руки. Несмотря на длительное лечение, подвижность руки полностью не восстановлена. При этом суд учел грубую неосторожность пострадавшей, которая нарушила правила посещения аквапарка, передвигаясь по мокрой зоне босиком, сойдя с резиновой дорожки.

Применив к спорным отношениям положения закона РФ "О защите прав потребителей", суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил истцу услуги, отвечающие требованиям безопасности. Решением Березниковского городского суда Пермского края исковые требования удовлетворены частично, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 руб.

Решение не вступило в законную силу.