Внедорожники BAIC BJ60 начали выпускать в России

Автомобили BAIC BJ60 начали выпускать на заводе "Автотор", который расположен в Калининграде. Как пишут "Известия", это второй внедорожник бренда.

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Автомобили будут оснащены двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. У них будет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Сроки запуска продаж BAIC BJ60 и цены пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что с 14 января подорожают автомобили Lada. Индексация цен коснулась только Lada Granta и Niva Legend. Речь идёт о росте в среднем на 1,8%.