В Перми произошел пожар в кабинете поликлиники

В Перми произошел пожар в кабинете поликлиники по ул. Мозырьская, 34, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 09.28. На момент прибытия первого подразделения установлено, что произошло возгорание в кабинете на втором этаже в здании поликлиники. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Были эвакуированы 84 человека. Пострадавших нет.

Участие в тушении пожара приняли 44 специалиста и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 огнеборцев и восемь единиц техники. Дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства произошедшего.