В инаугурации Трампа нашли "русский след"

Анализ инаугурации Дональда Трампа не обошёлся без упоминания России.

Журналистка CNN Элейна Трин написала в соцсети Х, что в меню инаугурационного обеда было "Korbel Russian River Valley Natural (игристое вино из долины Русской реки)". Его подали к десерту – яблочному террину с мороженым из сметаны и соленой карамелью, пишет РИА Новости.

Церемония вступления Трампа в должность состоялась в Конгрессе США 20 января. После вступления в должность Трамп уже успел вывести страну из ВОЗ и Парижского соглашения о климате.