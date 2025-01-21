21 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Депутат Вихарев направил запросы по общественному транспорту после жалоб екатеринбуржцев

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев рассказал о работе с обращениями горожан. Несколько из них касались ситуации с общественным транспортом.

Как сообщил Вихарев в своем Telegram-канале, жительница Уралмаша пожаловалась на 80-й автобус. По ее словам, транспорт переполнен и ходит не по расписанию, в результате люди вынуждены по часу стоять на остановках.

"Направил депутатский запрос в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с просьбой провести проверку. Конечно же, по результатам проверки было выявлено множество нарушений. Но главное – перевозчик ООО "Авто-Ном" должен был использовать на маршруте 15 машин, а по итогу их оказалось куда меньше, отчего и все беды. Организация оштрафована, проблема должна быть решена", - отметил Алексей Вихарев.

Жительница Ботаники рассказала депутату, что каждый день ездит на работу с остановки общественного транспорта "Родонитовая". Она пожаловалась, что уже год там нет никакого навеса и скамеек, а жители вынуждены ожидать свой транспорт, стоя у дороги.

"Написал запрос в департамент транспорта – работы по установке навеса запланированы на 2025 год. Ждем", - поделился решением проблемы Вихарев.

Были и другие жалобы: на уборку мусора на улице Агрономической; на работу станции сотовой связи, граничащей с детскими учреждениями и стадионом; на задержки по зарплате. По всем обращениям депутат направил запросы.

"Работаем", - заключил Алексей Вихарев.

Теги: Вихарев, обращения, запросы, транспорт, депутат


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