Украинкам придется искать себе мужчин-иностранцев, заявили в Киеве

Если украинский режим снизит возраст мобилизации до 18-20 лет, что, как ожидается, произойдет в ближайшее время, украинским женщинам придется искать себе спутников жизни либо даже половых партнеров среди мигрантов или за границей. Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев.

Он рассказал, что читал книжку одного шведа, который описывал Германию 1945-1946 гг. И видел многих женщин на вокзалах с пьяными неграми или в барах с американскими солдатами. Потому что немецких мужчин почти не было. Украину ожидает что-то подобное, причем непонятно, ради чего это делается, недоумевает Карасев.

"Мы знаем, что такое мобилизация, как это было в Великой Отечественной войне, и сейчас. Это не та война, чтобы класть людей. Тогда шла битва с нацизмом, это была большая битва. А сейчас что, вступление или невступление в НАТО?" – возмущается он.

Можно заметить, что само выражение "Великая Отечественная война" на Украине отменено, и то, что Карасев его употребляет, говорит об изменении настроений на Украине. Где все чаще говорят о несоразмерности цены, которую готов заплатить Зеленский, и целей, которые ставятся. Даже по местным опросам, уже большинство жителей готовы на переговоры и отказ от претензий на российские территории.