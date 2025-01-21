Екатеринбургский иеромонах поддержал идею запретить соцсети детям до 14 лет

Запрет в использовании интернета для детей младше 14 лет может положительно сказаться на их образовании и социализации. Об этом заявил секретарь ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии, иеромонах Прокопий (Рудченко),

"Это полезная инициатива. Не знаю, станет ли проще, но, действительно, ограничения в этом направлении должны быть. Если будет ограничен доступ в интернет школьникам до 14 лет, может быть, это даст возможность им больше образовываться, по старинке читать бумажную литературу, больше времени уделять самообразованию, живому неподдельному общению друг с другом", – отметил иеромонах в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

Он также добавил, что ограничить использование интернета стоит и студентам, ведь именно на них ориентируются вражеские структуры, провоцирующие людей на совершение противоправных действий внутри РФ. По слова иеромонаха Прокопия, "неокрепшие, неопытные сердца, которые только ищут себя" могут поддаться "греховному воздействию", которое раскалывает общество. А ограничения сети, которые уже постепенно вводятся, вероятно, могут улучшить ситуацию.