Сырский заявил, что мобилизация не покрывает потребностей

Насильственная мобилизация на Украине не покрывает потерь и потребностей киевского режима в живой силе. Об этом в интервью украинским СМИ заявил главком ВСУ Сырский.

В последние недели на Украине обсуждается проблема массового дезертирства, которую невозможно скрывать. Расчет на снижение его масштабов за счет прощения после первого нарушения не оправдался. Это привело только к росту дезертирства и нехватке солдат. В пехоту стали переводит медиков, авиатехников и других специалистов.

"Мы должны поднять адекватное количество личного состава в механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не перекрывают эту потребность. Поэтому приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения", - признался Сырский.

Характерно, что на этом фоне в ВСУ прокатилась волна арестов и подозрений. В Черновцах был задержан бывший командир 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин. Из этой бригады ранее сбежали почти две тысячи мобилизованных. Его обвиняют в бездействии, которое и привело к массовому дезертирству. Также получили подозрения бывший командующий ОТУ "Харьков" Юрий Галушкин и экс-командир 125-й львовской бригады теробороны Артур Горбенко. Их обвинили в провале обороны при наступлении российской армии под Волчанском Харьковской области в мае прошлого года.