На трассе в Башкирии сгорел автобус, в котором ехали туристы

В Башкирии, на трасе М-5, сгорел автобус, в котором ехали туристы. Это случилось ночью.

Речь идёт о частном автобусе "Неоплан", который загорелся в Туймазинском районе, на 1291 км трассы М-5. Он ехал из Махачкалы в Уфу. Огонь потушили за 18 минут.

Погибших и пострадавших нет. В салоне ехали три водителя и девять пассажиров. Сотрудники экстренных служб посадили всех пассажиров в служебные автомобили. Позже их доставили в ближайшую гостиницу, сообщает управление МЧС по Башкортостану.