21 Января 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Дальнейшее упрощение. В 9-х классах хотят оставить ОГЭ только по двум предметам

Рособрнадзор одобрил законопроект об особом порядке проведения Государственной итоговой аттестации после 9 класса в некоторых российских регионах. Его "особость" состоит в дальнейшем упрощении и снижении требований к выпускникам.
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Сейчас после 9 класса сдают русский язык, математику и два предмета по выбору. Законопроект же исключает предметы по выбору и оставляет только русский язык и математику. В 2025 году предлагается провести такой эксперимент в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

При этом данные требования коснутся только тех, кто поступает колледжи и техникумы. Два ОГЭ - это только для тех, кто не идет в десятый класс. То есть будущему выпускнику нужно заранее обдумать, какую "образовательную траекторию" он для себя видит, отмечает Рособрнадзор.

Ранняя профилизация направлена на сужение возможностей школьников, которых вынуждают как можно раньше ограничить круг интересов и выбрать свою траекторию. Что многими резко критикуется как образовательная жестокость по отношению к детям: далеко не все из них заранее знают, чем они будут заниматься и что им будет интересно через несколько лет. Но их ставят перед неприятным фактом, который фактически состоит в том, что у государства нет возможности дать им полноценное образование по всем предметам.

То, что девятиклассники, поступающие в колледж, не должны сдавать другие предметы, кроме русского языка и математики, напоминает установку властей на то, что подросткам достаточно знать только основы письма и счета, а все остальное им "не нужно".

В конце 2024 года этот вопрос озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который предложил обсудить целесообразность сдачи ОГЭ после девятого класса в случае поступления в техникум. "Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище?" – спросил он в контексте чрезмерной нагрузки на школьников.

Законопроект направлен на увеличение поступающих в колледжи за счет упрощения итоговой аттестации, то есть снижения требований. Об этом прямо говорится в пояснительной записке.

Учителя отмечают, что дальнейшее снижение требований еще больше снизит и без того низкий уровень школьников. С них не будут почти ничего требовать.

Теги: ОГЭ, выпускники, школа, экзамены


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