В Сургуте назначен новый заместитель мэра, ответственный за архитектуру

Глава Сургута Максим Слепов назначил заместителя, ответственного за сферу архитектуры и градостроительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города. Им с 21 января 2025 года стал Алексей Фокеев.

Он окончил Томскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "Архитектура". В 2000 году занимал должность ассистента кафедры теории и истории архитектуры в Томском государственном архитектурно-строительном университете.

С 2001 работал в Сургуте и Мегионе на разных должностях в строительной сфере.

С 17 октября 2022 по 11 января 2024 Алексей Фокеев занимал должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства – главного архитектора администрации города. С 12 января 2024 - директор департамента архитектуры и градостроительства.