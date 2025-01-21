США перестанут помогать Украине

США приостановит помощь другим странам на 90 дней. Указ об этом подписал новый президент страны Дональд Трамп, пишет Газета.ру со ссылкой на "Los Angeles Times".

Читайте также: Байден пообщался с Трампом запиской

"Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики", — пишет издание.

О точном объеме помощи не сообщается.

Трамп считает, что "индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам". Кроме того, они дестабилизируют мир.

Российский политолог Сергей Марков отмечает, что пока неясно, будет ли помощь Украине реально остановлена, потому что большинство программ помощи проводятся законами по решению Конгресса.

"Но если хотя бы существенно сократится финансовая помощь США украинскому фашистскому режиму, то это будет иметь огромные последствия и резко ослабит фашистский режим Зеленского", — добавил Марков.

Накануне в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа. В здании Конгресса США Трамп произнёс слова присяги. После этого его поздравили со вступлением в должность. После принятия присяги Трамп стал 47-ым главой США.

Среди присутствующих на церемонии были: экс-главы США Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама.