21 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Медосмотр мигрантов ужесточат

Минздрав РФ предложил ввести административную ответственность должностных лиц и медицинских организаций за нарушение порядка проведения медосмотра мигрантов - иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Предлагается внести изменения в статью 18.21 КоАП, дополнив ее положением о наказании за нарушение установленного порядка проведения медицинского освидетельствования иностранцев на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей; должностным — от 50 до 100 тысяч рублей; юридическим — от 250 до 800 тысяч рублей или же административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 дней.

При этом уточняется, что ответственность будет наступать за нарушение порядка медосмотра каждого иностранца. Такие дела будет рассматривать Росздравнадзор.

Сейчас в России штрафуют только самих иностранцев за уклонение от медосмотра. За это предусмотрен штраф в размере 2-4 тыс. рублей с возможным выдворением за пределы России, если у мигранта в организме обнаружат следы наркотиков или какой-то инфекции. В Минздраве считают, что этого недостаточно, так как медицинские учреждения не несут никакой ответственности.

В последние два года у мигрантов фиксируют рост заболеваний сифилисом.

Теги: медосмотр, мигранты


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