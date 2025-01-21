На свердловской дороге 25-летний водитель погиб, на скорости врезавшись в столб

Сотрудники Госавтоинспекции в Каменске-Уральском выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на 87 км автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган". По имеющейся информации, в аварии погиб 25-летний водитель, а его 17-летняя пассажирка была госпитализирована. Подробнее об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Трагедия произошла 21 января в 02.20. По предварительным данным, водитель "Лада Гранта", двигаясь со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость, потерял контроль над управлением, съехал с проезжей части и врезался в столб линии опоры электропередач.

Водитель от полученных травм скончался в медучреждении, а его 17-летняя пассажирка с переломами была госпитализирована в городскую больницу. Известно, что в момент ДТП, водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекторы установили, что погибший водитель имел стаж вождения 4 года, за которые к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался только один раз. На месте происшествия были проведены необходимые процессуальные действия. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, в том числе по установлению состояния водителя в момент происшествия.

Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил на дорогах и выбору безопасной манеры управления транспортным средством.