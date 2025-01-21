Украинские дроны атаковали Смоленскую область
Украинские бесплотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Смоленскую область. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин, силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ пресечена попытка киевского режима совершить атаку. По предварительной информации Минздрава, пострадавших нет.
На местах работают оперативные службы.
Как отметил Анохин, в соцсетях появляется много фейков, а также видео якобы о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области.
"Это делается специально - для нагнетания паники и дестабилизации ситуации", - написал губернатор.
Он призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные. Они могут быть частью информационной войны.
Тем временем, как пишет SHOT, украинский дрон врезался в жилой дом на улице Бородинской в Смоленске. На крыше начался сильный пожар.
Местные жители рассказали изданию, что обломки дронов PD-2 и "Лютый" находят по всему городу.
Всех жильцов многоэтажки эвакуировали, на место должны приехать саперы.
Ранее сообщалось, что над Россией сбиты 55 беспилотников. Больше всего – 22 – над Брянской областью, сообщает Минобороны России.