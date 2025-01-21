Украинские дроны атаковали Смоленскую область

Украинские бесплотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Смоленскую область. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин, силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ пресечена попытка киевского режима совершить атаку. По предварительной информации Минздрава, пострадавших нет.

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На местах работают оперативные службы.

Как отметил Анохин, в соцсетях появляется много фейков, а также видео якобы о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области.

"Это делается специально - для нагнетания паники и дестабилизации ситуации", - написал губернатор.

Он призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные. Они могут быть частью информационной войны.

Тем временем, как пишет SHOT, украинский дрон врезался в жилой дом на улице Бородинской в Смоленске. На крыше начался сильный пожар.

Местные жители рассказали изданию, что обломки дронов PD-2 и "Лютый" находят по всему городу.

Всех жильцов многоэтажки эвакуировали, на место должны приехать саперы.

Ранее сообщалось, что над Россией сбиты 55 беспилотников. Больше всего – 22 – над Брянской областью, сообщает Минобороны России.