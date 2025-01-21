Над Россией сбиты 55 беспилотников
Над различными регионами России вновь сбиты беспилотники.
Всего уничтожено 55 таких аппаратов. Больше всего – 22 – над Брянской областью, сообщает Минобороны России.
На фоне атаки закрыт аэропорт Казани.
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Над различными регионами России вновь сбиты беспилотники.
Всего уничтожено 55 таких аппаратов. Больше всего – 22 – над Брянской областью, сообщает Минобороны России.
На фоне атаки закрыт аэропорт Казани.
Теги: Беспилотник, БПЛА, Минобороны России
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