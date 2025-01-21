Мигрантов могут лишить права на налоговые вычеты НДФЛ

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесет на рассмотрение проект закона, в случае принятия которого мигранты, работающие в России по трудовому договору или патенту, будут лишены права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) независимо от статуса налогового резидента РФ.

В настоящее время работающие мигранты обязаны платить НДФЛ. При этом если они находятся в стране более 183 дней, то могут получить статус налогового резидента и наравне с россиянами получать стандартные социальные, имущественные и иные налоговые вычеты.

Как заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, налоговые вычеты являются формой социальной поддержки, которая должна в первую очередь быть направлена на граждан РФ. При этом трудовые мигранты, зарабатывая в России, большую часть денег отправляют в свои страны.